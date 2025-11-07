Орбан: Унгарија влегува во нов златен период со администрацијата на Трамп

Унгарскиот премиер Виктор Орбан пристигна во Вашингтон на средба со претседателот на САД Доналд Трамп, со цел, како што изјави, да се отвори ново поглавје во унгарско-американските односи.

Орбан, кој важи за еден од најблиските европски сојузници на Трамп, наведе дека планираната соработка ќе ги опфати енергетиката, инвестициите, одбранбената соработка и прашањата поврзани со состојбата по војната меѓу Русија и Украина. Тој истакна дека првите десет месеци од оваа година ја означиле почетната фаза на зајакнување на односите меѓу двете држави и дека е поправена штетата што, според него, унгарско-американските односи ја претрпеле за време на претходната американска администрација.

Орбан рече дека политички мотивираните санкции се укинати, дека е прекинато финансирањето на невладини организации кои ја критикуваат Унгарија и дека унгарските државјани повторно можат да патуваат во САД без визи.

Еден од главните предизвици за разговорите е унгарската зависност од руската нафта. Трамп ги повика европските земји да ги прекинат енергетските врски со Москва, но Унгарија досега го задржа своето снабдување од Русија.

Во изјава за државното радио Кошут, дадена од унгарската амбасада во Вашингтон, Орбан рече дека негов приоритет во Вашингтон е да ги убеди американските власти за потребата Унгарија да добие изземање од американските санкции што го засегаат рускиот енергетски сектор.

Тој ја опиша обновената соработка со администрацијата на Трамп како „другарство засновано на заеднички убедувања и политичка усогласеност“. Орбан нагласи дека Унгарија уште во 2010 година ја отфрли либерално-глобалистичката парадигма и се насочи кон конзервативен, христијанско-национален модел, кој, според него, првпат бил потврден со изборот на Трамп во 2016 година.

Со враќањето на Трамп на власт, санкциите биле повлечени, а одбранбената соработка обновена.

– Ова е добро за Унгарија. Американските инвестиции растат, а во земјата работат 1.400 американски компании со околу 100.000 вработени. Само годинава реализиравме седум инвестиции поголеми од 100 милиони долари, изјави Орбан.

Тој наведе дека усогласеноста во ставовите за миграцијата, семејните вредности и мирот е основа за „новиот златен период“ на унгарско-американските односи.

Во однос на војната во Украина, Орбан верува дека Трамп има јасна намера да придонесе кон мир и изрази надеж дека тоа може да доведе до завршување на конфликтот. Унгарскиот премиер го нарече Трамп „човек на мирот“, нагласувајќи дека тој е христијански лидер решен да стави крај на конфликтот.

– Тој затвори осум конфликти за осум месеци. Верувам дека може да го заврши и овој, изјави Орбан. Тој повтори дека Унгарија нема да испраќа оружје, војници или финансиска помош во Украина.

Орбан додаде дека постои притисок врз Унгарија да се приклучи на коалицијата што ја поддржува Украина, но дека земјата ќе ја задржи својата позиција за неутралност.

Орбан, исто така, потврди дека е во тек истрага во врска со безбедносниот инцидент поврзан со апликацијата на партијата „Тиса“ и најави дека по следната владина седница ќе бидат објавени дополнителни информации.