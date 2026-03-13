 Skip to main content
13.03.2026
Република Најнови вести
Петок, 13 март 2026
Неделник

Орбан: Да му покажеме на Зеленски дека Унгарија не може да биде уценувана или загрозена

Свет

13.03.2026

Унгарскиот премиер Виктор Орбан во видео објавено на Фејсбук изјави дека Унгарија не може да биде уценувана или заплашувана од украинските власти.

Орбан тврди дека украинскиот претседател Володимир Зеленски „вчера повторно се залагаше за блокада на нафта“, а украинските власти „не им дозволуваат на експертите од унгарската влада да пристапат до нафтоводот Дружба“.

Зеленски намерно ја загрозува енергетската безбедност на Унгарија затоа што сака да помогне да се донесе на власт проукраинска влада, наведе Орбан.

Тој додаде дека „Унгарците се мирољубив народ“, кои не „бараат конфликт со никого, но секогаш ќе се браниме“.

Во ваква ситуација, мора да ја браниме Унгарија. Да му покажеме на претседателот Зеленски дека Унгарија не може да биде уценувана и оти не вреди да ѝ се заканува на земјата, посочи Орбан.

Поврзани вести

Свет  | 10.03.2026
Орбан: Унгарија воведува ограничување на цените на бензинот и дизелот
Свет  | 25.02.2026
Зеленски: Украински и американски претставници ќе се сретнат за повоената обнова на земјата
Свет  | 24.02.2026
Зеленски за ФТ: „На почетокот од крајот сме – Путин е лош актер, си игра игри со Трамп“
﻿