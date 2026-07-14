ОН: Во Украина во јуни загинале најмалку 293 цивили

Најмалку 293 цивили загинала, а 1.990 се повредени во Украина во јуни, што е најголем број на месечно ниво од април 2022 година, соопшти денеска Мисијата на Обединети нации за набљудување на човековите права во Украина.

Со тоа број на жртви во јуни е за десет проценти поголем од претходниот месец, кога се регистрирани 282 смртни случаи и 1.794 повредени, но е зголемен за 37 отсто во споредба со јуни 2025 година (249 смртни случаи и 1.416 повредени).

Во првите шест месеци од 2026 година, ОН регистрираше 1.396 загинати цивили и 7.978 повреди, што претставува зголемување од 37 проценти во споредба со истиот период во 2025 година и зголемување од 114 отсто во споредба со првата половина од 2024 година.

Голем број цивилни жртви регистрирани во јуни се случиле во области контролирани од украинската влада. Регионите Запорожје (23 загинати, 229 повредени), Херсон (18 загинати, 236 повредени), Дњепропетровск (25 загинати, 77 повредени) и градот Киев (11 загинати, 112 повредени) претрпеа најголеми загуби.

ОН, исто така, забележува дека руските сили продолжиле со нападите врз украинската енергетска инфраструктура.

Исто така, се известува за значително зголемување на нападите од страна на украинските сили врз објектите за производство, дистрибуција и пренос на електрична енергија во окупираниот Крим, при што најмалку дванаесет од нив предизвикале итни или планирани прекини на електричната енергија.(МИА)