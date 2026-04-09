Четврток, 9 април 2026
Од почетокот на војната во Иран загинале над 3.000 луѓе

Иранските медиуми, повикувајќи се на директорот на државната организација за судска медицина, Абас Масџеди Арани, објавија дека од почетокот на конфликтот на 28 февруари, во Иран загинале повеќе од 3.000 луѓе.

Додека според податоци на американската организација Активисти за човекови права во Иран (ХРАНА) до 7 април загинале 1.701 цивили, од кои најмалку 254 деца, 1.221 војници и 714 лица чиј статус е непознат.

Податоците не можат независно да се проверат бидејќи новинарите ретко добиваат ирански визи, а во Иран нема интернет веќе 41 ден

