Донарума за Италија бранел „про боно“

Голманот на Италија, Џанлуиџи Донарума, ги негираше извештаите дека играчите барале бонус за пласман во финалето на Светското првенство во 2026 година пред решавачкиот натпревар од плејофот.

– Бев навреден од коментарите и забелешките во врска со наводните бонуси што наводно ги побаравме. Како капитен, никогаш не побарав од италијанската репрезентација ниту едно евро. Како и во секое натпреварување, репрезентацијата им дава подароци на играчите кои се квалификуваат за турнирот. Тоа е сè. Никој никогаш не побарал ништо од федерацијата. Нашиот подарок ќе беше патување на Светското првенство, но не стигнавме таму. Она што беше објавено ме навреди. Повторувам, никој никогаш не побарал никакви бонуси, рече Донарума во интервју за „Sky Sport Italia“.