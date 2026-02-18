 Skip to main content
18.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 18 февруари 2026
Неделник

Обилни снежни врнежи во Букурешт, откажани или пренасочени голем број летови

Свет

18.02.2026

Обилни снежни врнежи го зафатија подрачјето на романскиот главен град Букурешт синоќа предизвикувајќи сериозни тешкотии во движењето на граѓаните и во одвивањето на сообраќајот во градот, како и откажување и пренасочување голем број летови од двата меѓународни аеродрома што го опслужуваат градот, објавува „Агерпрес“.

Романската противпожарна служба соопшти дека синоќа имале повеќе од 100 пријави за паднати дрвја и заглавени автомобили во Букурешт и соседниот округ Илфов.

Во исто време, Букурешката транспортна компанија (СТБ) извести дека многу возила во градот доцнат поради комплицираните зимски услови нагласувајќи дека компанијата ангажирала над 200 вработени да работат на чистење на трамвајските и автобуските линии во Букурешт.

Во меѓувреме, Националната корпорација на аеродромите во Букурешт соопшти дека голем број летови од меѓународните аеродроми „Аурел Влајку“ и „Хенри Коанда“ се откажани или пренасочени поради лоши временски услови.

Романската метеоролошка служба синоќа издаде црвено предупредување за обилни снежни врнежи во регионот на Букурешт и округот Илфов, а за сложена ситуација и десетици паднати дрвја се соопштува и во округот Прахова, кој се наоѓа северно од романската престолнина.

Поврзани вести

Свет  | 17.02.2026
Обилните снежни врнежи го зголемуваат ризикот од лавини во европските зимски спортски региони
Сервиси  | 17.02.2026
Вее снег на Стража, забрана за сообраќај на камиони
Сервиси  | 17.02.2026
Врнежи од снег со послаб интензитет на Пониква, магла до 150 метри на Пресека
﻿