Обезбедувач извлечен жив од подрум на трговски центар осум дена по двата земјотреси во Венецуела

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Спасувачите извлекоа жив 43-годишен обезбедувач од подрумот на урнат трговски центар рано денес, со што заврши исцрпувачката, повеќедневна операција која стана симбол на надеж по уништувањето од двата земјотреси што ја потресоа Венецуела пред осум дена.

Хернан Алберто Гил Флорес беше извлечен жив од урнатините откако беше закопан под урнатините во подрумот на трговскиот центар Галеријас Плаја Гранде во крајбрежниот град Плаја Гранде во државата Ла Гваира на 24 јуни. Спасувачите успеаја да воспостават контакт со него уште во саботата.

Флорес, кој работеше како ноќен чувар во комплексот, беше во својата мала безбедносна кабина во трговскиот центар кога се случи првиот потрес.

Спасувачките екипи од САД, Ел Салвадор, Костарика, Португалија, Мексико, Чиле и Венецуела копаа низ урнатините со денови за да го ослободат, а истовремено му обезбедуваа вода и воздух преку сонди и цевка.

Зградата на комплексот се урна во двата последователни земјотреси на 24 јуни, со јачина од 7,2 и 7,5 степени. Плитките и силни потреси оштетија или уништија десетици илјади згради во северна Венецуела, при што загинаа речиси 3.000 луѓе, а беа повредени повеќе од 11.000, со што државата Ла Гваира стана најтешко погодениот регион во земјата.