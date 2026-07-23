Македонскиот режисер Милчо Манчевски сними докуметарец „Добри луѓе“ за преживеаните од Кочани, светската премиера е на 16 август на Сараевскиот фестивал

Долгометражниот документарен филм „Добри луѓе“ на Милчо Манчевски ќе има светска премиера на Сараевскиот филмски фестивал на 16 август. „Добри луѓе“ ќе се натпреварува во Официјалната селекција за награди на фестивалот, кој е најреномиран во Југоисточна Европа.

Манчевски со свои средства го финансираше овој филм во знак на почит кон жртвите и хероите од Кочани.

За деца, за внуци“, изјави тој.

Манчевски и минимална документарна екипа го создадоа „Добри луѓе“ без учество на државата.

Како беспоштедна, но воздржана медитација за тагата, борбата за опстанок и човечката солидарност, „Добри луѓе“ зборува за пожарот во дискотеката „Пулс“ во Кочани на 16 март 2025 во кој загинаа 63 млади луѓе. Филмот им дава платформа на преживеаните и на тивките херои. Тие не се симболи, туку луѓе – ранливи, но силни, издржливи и длабоко реални.

„Добри луѓе“ користи минимална естетика на воздржан филмски јазик, овој аскетски филм не интерпретира и не суди, туку слуша.

Мојата прва мисла беше за жртвите, преживеаните и хероите, за тоа како никој од нас не може целосно да ја почувствува големината на оваа болка. Сакав да ги слушнеме најзасегнатите, да им дадам глас на добрите луѓе. Почнавме да ги снимаме уште веднаш, само еден месец по трагедијата. Тоа беше најмалку што можевме да понудиме како знак на огромна почит и солидарност. Овој филм е нивен. Ние бевме таму само за да дадеме поддршка, да ги пренесеме нивните зборови, мисли, искуства и емоции. Како филмаџии, ние сме школувани да работиме со материјалот, да го водиме, да го вајаме, но јас решив дека нашата работа во овој филм ќе биде да се повлечеме во втор план. Дискретно ја обликувавме приказната за таа трагична ноќ, без какви било одвишни синеастички интервенции. Оваа спартанска, минималистичка техника е нешто што го доближува гледачот до доживеаното искуство. Овој филм е како книга – зборовите се многу важни. Една од пораките е да бидеме подобри едни кон други, да го препознаеме доброто во луѓето со кои живееме. Им должиме голема благодарност и на „Сапорт Кочани“, кои ѝ помагаат на заедницата и многу ни помогнаа во реализацијата на овој филм“, вели Манчевски.

Затоа што овој филм ја почитува вистината на преживеаното искуство и изговорениот збор во неговата најсирова форма, централното место му припаѓа на сведоштвото – на личното доверување, на непосредното присуство, кое не може да биде заменето или реконструирано.

„Добри луѓе“ е интимно и суштинско продолжение на авторскиот интерес на Манчевски за односот меѓу личната трагедија и колективната меморија. Тука тој се одлучува за радикално минималистичка форма.

Монтажер на филмот е Мишко Чунихин, директор на фотографијата е Иван Ивановски, автор на музиката Игор Василев Новоградска, а извршни продуценти се Татјана Ќурчинска-Пепељугоска и Лудовико Кантисани. Филмот е реализиран со приватни средства на Милчо Манчевски преку Банана филм, без да се бара учество на Агенцијата за филм, а во соработка и со поддршка на Support Kochani. Дистрибутерите, продуцентите и режисерот се откажаа од добивка и целиот приход е наменет за жртвите во Кочани.

Светската премиера се одржува на Сараевски филм фестивал – најзначајниот фестивал во Југоисточна Европа – кој секоја година привлекува повеќе од 100.000 посетители. Минатата година, Сараевскиот фестивал од Американската академија за филмски уметности и науки го доби статусот „квалификациски филмски фестивал за Оскар“. Тоа значи дека добитникот на наградата „Срцето на Сараево“ за најдобар долгометражен документарен филм автоматски се квалификува за влез во трката за номинација за наградата Оскар. Дел од фестивалот се и регионалниот копродукциски пазар CineLink, програмите Talents Sarajevo и Documentary Rough Cut Boutique.

Милчо Манчевски, кого Сараевскиот фестивал го нарекува „македонскиот Сноуден“, повеќе од 4 години беше изложен на политички и други притисоци поради тоа што разоткри и пријави корупција во тогашната Агенција за филм на Македонија. Неговиот игран филм „Сестра, брат и шахта“ со години беше блокиран од т. н. „филмска мафија“.



Но, тој извојува две судски победи против тогашната Агенција за филм. Манчевски доби и силна меѓународна поддршка – од Венецискиот филмски фестивал, од Транспаренси интернешанал, од Коалицијата за заштита на укажувачи на Југоисточна Европа, а неговите наоди ги потврдија и Антикорупциската комисија, Министерството за култура и Државниот завод за ревизија.