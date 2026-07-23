Прво издание на фестивалот „Чаршија“: Класичната музика ќе стане дел од живото културно ткиво на простор кој со векови ги поврзувал луѓето и културите, вели уметничката директорка Инва Мула

Во организација на Општина Чаир, од денеска до 26 јули ќе се одржува првото издание на Меѓународниот музички фестивал „Чаршија“. Под уметничко раководство на оперските уметници Инва Мула и Дешира Ахмети, „Чаршија“ ќе донесе врвни музички содржини во еден од најзначајните историски простори во Скопје.

Во рамки на четиридневната програма ќе настапат реномирани домашни и меѓународни уметници, а концертите ќе се одржуваат во автентичните простори на Сули ан и Куршумли ан, претворајќи ја Старата скопска чаршија во сцена на класичната музика и културниот дијалог.

Како што најави градоначалникот Изет Меџити, фестивалот претставува нова културна иницијатива на Општина Чаир, создадена со цел воспоставување нова уметничка традиција што ќе ја афирмира класичната музика, ќе ја зајакне меѓународната културна соработка и ќе го промовира богатото историско и културно наследство на Старата скопска чаршија.

Според сопранистката и коуметничка директорка Дешира Ахмети, фестивалот има потенцијал да стане значајна регионална културна платформа.

-Создаваме фестивал кој ќе ги поврзува врвните уметници, младите таленти и публиката. Нашата цел е секое следно издание да носи нов квалитет, нови соработки и уште посилно меѓународно присуство. Уверена сум дека „Чаршија“ ќе стане препознатливо име на културната мапа на регионот, вели Ахмети.

Уметничката директорка Инва Мула оцени дека историскиот амбиент на Старата скопска чаршија претставува исклучителна сцена за класичната музика.

-Фестивалот „Чаршија“ носи идеја која ме инспирира уште од самиот почеток – класичната музика да стане дел од живото културно ткиво на простор кој со векови ги поврзувал луѓето и културите. Верувам дека ова прво издание е почеток на една долгорочна и успешна приказна, порачува Мула.