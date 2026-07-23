Гризман тресе мрежи и во МЛС лигата

Орландо сити рано утрово го победи Сан Хозе Ертквејкс со 4:0 во натпревар од регуларната сезона на МЛС на „Пејпал Парк“ во Сан Хозе.

Давид Брекало го отвори резултатот во седмата минута, а Иван Ангуло го постигна вториот гол за гостите половина час подоцна. На почетокот на второто полувреме, францускиот напаѓач Антоан Гризман го зголеми водството. Ова беше неговото деби во МЛС. Во 73-тата минута, Брајан Охеда го постигна четвртиот гол за гостите.

Колумбискиот играч од средниот ред на Орландо, Едуард Атуеста, имаше три асистенции во натпреварот.

Орландо има 17 бода по 16 натпревари и е на 10. место во Источната конференција.

Сан Хозе е втор во Западната конференција со 32 поени од 16 натпревари.