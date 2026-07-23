Осум повредени работници во експлозија на гас на влез во метрото во Барселона, по што избувна пожар

Најмалку осум работници се повредени, од кои двајца сериозно, во експлозија на гас што се случи на градилиште на влез во метрото во Барселона, по што избувна пожар.

Инцидентот се случил за време на работите за подобрување на пристапноста на метро-станицата Пласа де Сантс, кога случајно била оштетена цевка од гасовод, соопштија градските власти.

Повредените работници, сите мажи, биле пренесени во болницата Вал д’Хеброн и Клиниката во Барселона. Двајца се во сериозна состојба, тројца имаат умерени повреди, додека други тројца се полесно повредени.

Според соопштението на Градскиот совет на Барселона, во близина на метро-станицата е откриено истекување на гас, откако цевка била оштетена за време на градежните работи.

Девет противпожарни бригади биле испратени на местото на настанот, заедно со екипите на компанијата за дистрибуција на гас, за да го стават инцидентот под контрола. Како превентивна мерка, сообраќајот бил запрен и областа била обезбедена.

На жителите во близина на местото на инцидентот им е советувано да останат во своите домови до понатамошно известување.

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