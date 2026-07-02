Пожарникарите се борат да стават под контрола неколку пожари во јужна Франција

Пожарникарите се борат да стават под контрола шумски пожар во департманот Од во јужна Франција, додека земјата се бори да се справи со последиците од неодамнешниот топлотен бран во Европа.

Локалната администрација на департманот, кој се наоѓа во близина на границата со Шпанија, на Х соопшти дека временските услови остануваат неповолни поради големата брзина на ветерот што се заканува дополнително да го разгори пламенот.

Силните ветрови синоќа го носеа мирисот на чад низ регионот, достигнувајќи до аеродромот во медитеранскиот пристанишен град Марсеј, каде што пилотите на летовите што слетуваа мораа да ги уверат патниците дека мирисот не доаѓа од нивните авиони, изјавил очевидец.

Уште еден шумски пожар е ставен под контрола во регионот Лансон во јужна Франција, соопшти локалната противпожарна служба. Француската метеоролошка служба предупреди дека е можен уште еден топлотен бран следната недела.

Според здравствените експерти, изминатиот топлотен бран предизвика околу 1.000 смртни случаи низ цела Франција поради рекордно високите температури.