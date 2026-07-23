Владата ќе интервенира со дополнителни мерки по новиот скок на нафтата на берзите

Премиерот Христијан Мицкоски најави дека Владата ќе интервенира со дополнителни мерки откако продолжи растот на цената на горивата. Се анализира дали мерките ќе бидат таргетирани или генерални како претходно. Една од опциите е и повторно намалување на ДДВ за горивата. За преземање на овие чекори, како што изјави денеска Мицкоски, има правни механизми откако беше прогласена кризна состојба.

Ја следиме состојбата, како Влада веќе донесовме мерка со намалување на дел од акцизите за бензините и за дизел горивата, за жал цената на берзите расте, денеска повторно се доближува до психолошката граница од 100 долари за барел, воените дејствија во Заливот се вжештуваат, се интензивираат, така што очигледно повторно не очекуваат предизвикувачки денови. Се разбира дека ние како Влада ќе интервенираме со дополнителни мерки, дополнително ги анализираме дали ќе бидат таргетирани, дали генерални како што беше и претходно. Но, важно е дека имаме основ – прогласивме кризна состојба на цела територија на државата до октомври и ги имаме сите правни механизми за да се преземе овоој чекор – изјави Мицкоски, прашан дали по средбата со неодамнешната средба со производителите, дистрибутерите и трговците за цените нма основните производи има основа за мерки.

Прашан дали има услови да се намали ДДВ на горивата посочи дека тоа е една од опциите и, како што рече, е можеби најмалку поскувана опција бидејќи се одразува на приходите во Буџетот, но најважен е стандардот на граѓаните.