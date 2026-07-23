Врвниот експерт во областа на неонатологијата и интензивната нега на новороденчиња д-р Снежана Расовац ќе ги едуцира лекарите и медицинските сестри на ГАК во следите шест месеци

Универзитетска клиника за Гинекологија и акушерство

Како дел од Програмата на Владата и Министерсвото за здравство, на Клиниката за гинекологија и акушерство е ангажирана д-р Снежана Расовац, специјалист педијатар-неонатолог со потесна специјалност пулмологија, од Белград, Република Србија, како врвен експерт во областа на неонатологијата и интензивната нега на новороденчиња, објави ГАК на социјалите медиуми.



Во рамките на нејзиниот престој на Клиниката, д-р Расовац ќе реализира шестмесечна континуирана едукација наменета за лекарите и медицинските сестри од Одделот за интензивна нега и терапија. Едукативната програма е конципирана како сеопфатен и практично ориентиран процес, со цел унапредување на знаењата и вештините на здравствените работници и усогласување со современите светски принципи и протоколи во неонаталната интензивна медицина.

