Нов енергетски проблем за ЕУ: Танкерите ги пренасочуваат пратките за Европа кон Азија

angad305 from pixabay

Војната на Блискиот Исток предизвика нагло зголемување на цените на гасот во Европа. Прекинот на превозот низ Ормутскиот Теснец и иранските напади врз Катар доведоа до тоа вториот најголем снабдувач на течен природен гас (ЛНГ) во светот да го прекине производството. Како резултат на тоа, цените на гасот во Европа се зголемија за 70% за една недела.

Во средата, танкер за ЛНГ што требаше да се упати кон Франција го смени курсот и отплови кон Азија. Според „Фајненшл тајмс“, ова ја одразува растечката конкуренција од азиските земји за достапните резерви на енергија.

Според податоците на „Кплер“, бродот „BW Брисел“, кој превезувал ЛНГ од Нигерија, се свртел и се упатил кон југ кон „Ртот Добра Надеж“.

Катар снабдува околу 10% од европскиот ЛНГ. Меѓутоа, ако конкуренцијата за пратките од други извозници продолжи да ги зголемува цените, тоа би можело да ја поттикне инфлацијата и да го забави економскиот раст, особено во Италија и Германија, кои се во голема мера зависни од увозот на ЛНГ. Дури и пред неодамнешниот пораст на цените на бензинот, годишната инфлација во еврозоната неочекувано се искачи на 1,9% во февруари.

Аналитичарите во „Ристад“ сугерираат дека еден можен начин за зголемување на испораките на гас во Европа би бил проширување на увозот од Русија. Сепак, тие сметаат дека ова сценарио е многу малку веројатно, бидејќи би било политички чувствително и веројатно би наишло на отпор од Соединетите Американски Држави.