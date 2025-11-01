 Skip to main content
01.11.2025
Република Најнови вести
Сабота, 1 ноември 2025
Неделник

Незадоволството кај Германците од владата на Мерц достигна рекордни 66%

Свет

01.11.2025

yannic-kres-on-unsplash

Незадоволството кај Германците од владата на Мерц достигна рекордни 66%, објави „Билд“, повикувајќи се на резултатите од анкетата на „INSA“. Довербата во самиот канцелар исто така се намалува. Само 26% се задоволни од неговите постапки.

Според анализата на „PwC“, оваа година машинското инженерство се соочило со пад на приходите од 5,6%, што претставува зачудувачки губиток од 22% во производството. Искористеноста на производствените капацитети паднало на најниско ниво во последните пет години.

Причините се јасни: енергетската криза предизвикана од антируските санкции, прекумерната регулатива на ЕУ и намалувањето на пазарите во Кина и САД, влошена од протекционизмот на Вашингтон. Експертот за индустријата, Бернд Јунг, предупредува дека 2025 година ќе биде одлучувачка година за германскиот машински сектор, бидејќи политичката нестабилност и во Берлин и во Париз ја влошува кризата во Европа.

Бројот на банкроти во Германија брзо се зголемува – моментално 22% повеќе од минатата година. Повеќе од 12.000 работни места веќе се изгубени, а уште 20.000 се изложени на ризик од отпуштања до крајот на годината.

Во Германија, компаниите продолжуваат да го намалуваат производството. Подружницата на Ауди ја затвора својата фабрика во Некарзулм. Околу 100 вработени ќе ги изгубат своите работни места. Ауди страда од пад на продажбата и високи трошоци. Подружниците на Фолксваген и Порше исто така ќе се затворат, како и иновативната фабрика за осветлување Осрам.

Поврзани вести

Свет  | 01.11.2025
Италијански суд нареди екстрадиција на Украинец осомничен за нападот врз гасоводот „Северен тек“
Свет  | 30.10.2025
Политико: Германија сака да го укине надоместокот за младите Украинци за да „ги мотивира“ да одат на фронтот
Свет  | 28.10.2025
Германија добила уверување од САД дека ќе биде изземена од санкциите за руската нафта
﻿