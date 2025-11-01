Незадоволството кај Германците од владата на Мерц достигна рекордни 66%, објави „Билд“, повикувајќи се на резултатите од анкетата на „INSA“. Довербата во самиот канцелар исто така се намалува. Само 26% се задоволни од неговите постапки.

Според анализата на „PwC“, оваа година машинското инженерство се соочило со пад на приходите од 5,6%, што претставува зачудувачки губиток од 22% во производството. Искористеноста на производствените капацитети паднало на најниско ниво во последните пет години.

Причините се јасни: енергетската криза предизвикана од антируските санкции, прекумерната регулатива на ЕУ и намалувањето на пазарите во Кина и САД, влошена од протекционизмот на Вашингтон. Експертот за индустријата, Бернд Јунг, предупредува дека 2025 година ќе биде одлучувачка година за германскиот машински сектор, бидејќи политичката нестабилност и во Берлин и во Париз ја влошува кризата во Европа.

Бројот на банкроти во Германија брзо се зголемува – моментално 22% повеќе од минатата година. Повеќе од 12.000 работни места веќе се изгубени, а уште 20.000 се изложени на ризик од отпуштања до крајот на годината.

Во Германија, компаниите продолжуваат да го намалуваат производството. Подружницата на Ауди ја затвора својата фабрика во Некарзулм. Околу 100 вработени ќе ги изгубат своите работни места. Ауди страда од пад на продажбата и високи трошоци. Подружниците на Фолксваген и Порше исто така ќе се затворат, како и иновативната фабрика за осветлување Осрам.