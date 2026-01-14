НАТО, кажете ѝ на Данска веднаш да се губи оттаму: Трамп побара од Данска да се повлече од Гренланд

Американскиот претседател Доналд Трамп побара од Данска веднаш да се повлече од Гренланд.

„НАТО, кажете ѝ на Данска веднаш да се губи оттаму! Две кучешки запреги не се доволни! Само САД можат!!!“, напиша Трамп на социјалната мрежа Трут Соушл.

Тој додаде и дека Данската разузнавачка служба (DDIS) минатата година предупредила на руските и кинеските воени цели кон Гренланд и Арктикот.

Трамп во објавата прикачи и текст од сајтот „JustTheNews“ во кој се наведува дека, додека данските лидери ја минимизираат заканата што ја претставуваат Русија и Кина за Гренланд, Данската одбранбена разузнавачка служба (DDIS) неодамна објавила проценка во која отворено предупредува на руските и кинеските воени амбиции за ширење на подрачјето околу Гренланд и Арктикот.

Изјавата на Трамп е објавена неколку часа пред планираниот состанок на американскиот државен секретар Марко Рубио и потпретседателот на САД, Џеј Ди Венс, со министрите за надворешни работи на Данска и Гренланд во Белата куќа, на кој би требало да се разговара за иднината на овој остров.

Гренланд е автономна територија во составот на Данска, но во последните месеци се најде во фокусот на вниманието на Трамп и американската администрација поради своето стратешко значење за Арктикот и безбедноста на САД.