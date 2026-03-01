НАТО ги прилагодува силите за да се спротивстави на „потенцијалните закани“

Фото: Freepik

НАТО внимателно ги следи случувањата во Иран и на Блискиот Исток, а нивниот врховен командант во Европа ги прилагодува силите по потреба за одбрана од „потенцијални закани“, се вели во соопштението на алијансата.

Врховниот командант на сојузничките сили на НАТО за Европа, американскиот генерал Алексус Гринкевич, „продолжува активно и редовно да разговара со воените лидери од двете страни на Атлантикот“, изјави портпарол на НАТО.