НАТО ги прилагодува силите за да се спротивстави на „потенцијалните закани“

НАТО внимателно ги следи случувањата во Иран и на Блискиот Исток, а нивниот врховен командант во Европа ги прилагодува силите по потреба за одбрана од „потенцијални закани“, се вели во соопштението на алијансата.

Врховниот командант на сојузничките сили на НАТО за Европа, американскиот генерал Алексус Гринкевич, „продолжува активно и редовно да разговара со воените лидери од двете страни на Атлантикот“, изјави портпарол на НАТО.

Врховниот командант „имаше и ќе продолжи да го прилагодува многу силниот став на силите на НАТО за да ја обезбеди безбедноста на своите 32 земји-членки и да ја брани Алијансата од потенцијални закани, како што се балистички ракети или дронови, кои доаѓаат од овој или други региони“, се додава во соопштението. 

