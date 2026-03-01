 Skip to main content
01.03.2026
Недела, 1 март 2026
Иран вели дека три танкери за нафта биле погодени од ракети

01.03.2026

Фото: Screenshot/Fox news

Иранскиот корпус на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ) вели дека три танкери за нафта од САД и Велика Британија биле „погодени од ракети и горат“, според државните медиуми.

САД и Велика Британија не ги потврдија овие извештаи.

Операциите за поморска трговија на Велика Британија во своето дневен резиме велат дека „биле пријавени повеќе инциденти со поморската безбедност“ во областа. Се вели дека два брода биле погодени од „непознат проектил“, што предизвикало пожари. Не е јасно од каде се овие бродови или каде се регистрирани.

Танкерите биле погодени во Заливот и во Ормутскиот теснец, кој сега е затворен. Теснецот се смета за еден од најважните поморски трговски патишта во светот и клучна точка за транзит на нафта.

