Москва: Оневозможен е украинско-британски план за киднапирање на руски воен авион

- jorono from Pixabay

Русија денеска ја осуди „провокацијата“ што ја презедоа Украина и Велика Британија за киднапирање на руски борбен авион МиГ-31 опремен со хиперсонична ракета Кинжал.

Руската Федерална служба за безбедност (ФСБ) утрово објави дека спречила операција „на разузнавачките служби на украинското Министерство за одбрана и нивните британски тутори, чија цел била да киднапираат и насочат во странство авион МиГ-31 на руските вооружени сили што носел хиперсонична ракета Кинжал“.

ФСБ ги обвинува украинските разузнавачи дека се обидуваат да регрутираат руски пилоти за операцијата, нудејќи им три милиони долари.

Според ФСБ, авионот потоа требало да биде насочен кон воздухопловната база на НАТО во Констанца, Романија, на Црното Море, што е оддалечено 400 километри од полуостровот Крим, кој Москва го анектираше во 2014 година. Таму, авионот можел да биде „соборен“ од системите за воздушна одбрана, соопшти ФСБ.

„Овие украински и британски планови за организирање голема провокација беа спречени, благодарение на еден од пилотите на авионот кој ги предупреди безбедносните сили“, рече истиот извор.

Во видео од ФСБ емитувано на руската телевизија, лицето тврди дека украинското разузнавање ѝ понудило по е-пошта за да го „убие“ командантот на авионот и да го киднапира авионот, во замена за три милиони долари и државјанство на западна земја, без да прецизира која.

Како „одговор на оваа провокација“, руските сили започнаа ракетен напад со Кинжал врз електронскиот разузнавачки центар на украинската војска во Бровари, Киевска област, и врз аеродромот Староконстантинов во Хмелницкиската област, соопшти ФСБ, според руските медиуми.

Објавата доаѓа во време кога Русија продолжува да напредува во источна Украина, особено во регионот Донецк, каде што е концентриран поголемиот дел од борбите, а дипломатските напори на американскиот претседател Доналд Трамп за прекин на конфликтот се во застој.