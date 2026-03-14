Мерц сака на руските војници да им биде забранет влезот во ЕУ

Фото: Facebook/Friedrich Merz

Германскиот канцелар Фридрих Мерц е копотписник на писмото со кое се бара од врвот на Европската Унија да воведе забрана за влез во ЕУ на руски војници кои учествувале или учествуваат во војната против Украина, објавија денеска германските медиуми.

„Можниот влез на борци во Шенген зоната претставува сериозна закана за внатрешната безбедност“, се наведува во писмото, кое покрај Мерц го потпишаа уште шест лидери на земјите-членки на ЕУ, а кое беше упатено до претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, и претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта.

Како што е наведено, овие лица, меѓу другото, би можеле да извршат кривични дела со елементи на насилство, да дејствуваат во криминални мрежи или екстремистички движења или да поддржуваат непријателски активности на Русија.

Опасноста се оценува како особено висока бидејќи меѓу борците кои дејствувале во Украина има повеќе од 180.000 осудени криминалци кои биле регрутирани од руските затвори и испратени на фронтот.

Според потписниците на писмото, темата е толку сериозна што бара политичко внимание на највисоко ниво и координиран европски одговор.

Мерц и лидерите на Естонија, Финска, Летонија, Литванија, Полска, Романија и Шведска од овие причини сакаат ова прашање да биде вклучено во дневниот ред на самитот на ЕУ следниот четврток.

Естонија пред неколку недели беше првата земја од ЕУ која ја започна иницијативата за можни забрани за влез.

Во документ од јануари оваа година, поддржан од естонската Влада и објавен од германските медиуми, се наведува дека од 2022 година, околу 1,5 милиони руски граѓани учествувале во борбени операции, а околу 640.000 сè уште се активни на терен.

Како што е дополнително наведено, нивните заеднички карактеристики вклучуваат борбено искуство и употреба на насилство, вклучително и веројатно учество во воени злосторства против украинското население.

Во документот се бара од сите земји-членки на ЕУ и Шенген-зоната да воведат забрана за влез за идентификувани руски граѓани кои учествувале во агресијата против Украина и да им се одбијат визи и дозволи за престој.