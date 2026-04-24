„Мамо, тато, ми ги отсекоа екстремитетите“: Синот на украинскиот крал на подземјето молел за помош

Се појавија нови детали за убиството на Игор Комаров, синот на украинскиот „крал на подземјето“, кој бил киднапиран, мачен, а потоа убиен на Бали. Во февруари, Комаров заминал на одмор со својата девојка, инфлуенсерката Јева Мишалова, и еден пријател. Според извештаите, тој прво бил киднапиран додека возел мотор, но успеал да избега од напаѓачите. Тој го пријавил инцидентот во полиција, но набрзо повторно бил киднапиран.

Веќе ми отсекоа некои од екстремитетите, имам скршени нозе и згмечен граден кош. На лекови сум, немам екстремитети. Мамо, тато, ве молам помогнете ми, ги зедовте десетте милиони што ги бараат, вратете ги десетте милиони, ве молам – се слуша како Комаров велел на видеото.

– Ве молам, ова е многу сериозна организација, помогнете ми, никој не може да ме најде, дури ни мафијата, никој.Однесете ме дома, што и да останало од мене во овој момент, ве молам склучете договор со овие луѓе, им требаат десетте милиони долари што ги зедовме. Штом тие десет милиони бидат уплатени на нивните сметки, веднаш ќе ме пуштат таму каде што ме однесоа – говорел Комаров.