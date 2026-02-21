 Skip to main content
21.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 21 февруари 2026
Maкрон за најавата на Трамп за царини од 15 проценти: Ќе ги проучиме последиците и ќе се прилагодиме

Свет

21.02.2026

Во врска со најавата на американскиот претседател Доналд Трамп за глобална царинска стапка од 15 проценти, францускиот претседател Емануел Макрон изјави дека Франција внимателно ќе ја анализира ситуацијата.

Внимателно ќе ги проучиме точните последици, што може да се направи и ќе се прилагодиме“, рече францускиот претседател.

Тој додаде дека „најфер можните правила подразбираат реципроцитет, а не толеранција на еднострани одлуки“.

Ако тоа помогне во смирувањето на ситуацијата, во ред. Мислам дека треба да се стремиме кон пристап што ги намалува меѓународните тензии и продолжува да ја модернизира нашата економија“, заклучи Макрон.

