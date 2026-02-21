Maкрон за најавата на Трамп за царини од 15 проценти: Ќе ги проучиме последиците и ќе се прилагодиме

Во врска со најавата на американскиот претседател Доналд Трамп за глобална царинска стапка од 15 проценти, францускиот претседател Емануел Макрон изјави дека Франција внимателно ќе ја анализира ситуацијата.

Внимателно ќе ги проучиме точните последици, што може да се направи и ќе се прилагодиме“, рече францускиот претседател.

Тој додаде дека „најфер можните правила подразбираат реципроцитет, а не толеранција на еднострани одлуки“.