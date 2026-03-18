Макрон: Идниот француски носач на авиони ќе се вика „Слободна Франција“

Францускиот претседател Емануел Макрон денеска објави дека новиот носач на авиони од следната генерација ќе го носи името „Слободна Франција“ (France Libre), во чест на националниот дух и движењето на отпорот предводено од генералот Шарл де Гол за време на Втората светска војна.

Новиот воен брод треба да стапи во служба во 2038 година, кога ќе го наследи актуелниот и единствен француски носач на авиони „Шарл де Гол“. Макрон ја соопшти веста за време на посетата на градот Ендр, во близина на Нант, каде што ќе се конструираат клучните компоненти за нуклеарните мотори на идниот пловилен објект. Макрон истакна дека изборот на името е директно поврзан со наследството и одлуките на Де Гол од јуни 1940 година, кои ја дефинираа современата слика за Франција.