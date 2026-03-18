 Skip to main content
Република Најнови вести
Неделник

Израел им забрани на муслиманите да се молат во џамијата Ал-Акса во Ерусалим за Рамазан Бајрам

Свет

18.03.2026

raimond-klavins-on-unsplash

Израел им забрани на муслиманите да влегуваат во џамијата Ал-Акса во Ерусалим за молитва за Рамазан Бајрам. Ваквата одлука е на сила од 28 февруари 2026 година, кога почнаа американско-израелските напади врз Иран, а израелските власти воведоа невидени ограничувања во Ерусалим.

Во рамки на таквите мерки, за првпат од 1967 година, на муслиманите им е забрането да извршуваат ноќни молитви (Тарави) во текот на последните десет дена од Рамазан во џамијата Ал-Акса.

Според Управата за исламски вакуфи во Ерусалим, израелската полиција целосно го затворила пристапот до Храмовата Гора (Харам ал-Шариф) за Палестинците, поставувајќи тешки воени кордони околу Стариот град. Поради тоа, илјадници верници биле принудени да ја извршуваат празничната молитва на улиците што се граничат со Стариот град, особено на портите Баб ал-Амуд и Баб ал-Сахира.

Јорданското Министерство за надворешни работи, кое е официјален чувар на исламските и христијанските свети места во Ерусалим, ги осуди овие постапки како грубо кршење на меѓународното право и постојниот историски статус кво.

Арапската лига, исто така, издаде соопштение, во кое ја повикува меѓународната заедница да изврши притисок врз Израел веднаш да ја отвори џамијата за верниците.

