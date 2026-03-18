Израел им забрани на муслиманите да се молат во џамијата Ал-Акса во Ерусалим за Рамазан Бајрам

Израел им забрани на муслиманите да влегуваат во џамијата Ал-Акса во Ерусалим за молитва за Рамазан Бајрам. Ваквата одлука е на сила од 28 февруари 2026 година, кога почнаа американско-израелските напади врз Иран, а израелските власти воведоа невидени ограничувања во Ерусалим.

Во рамки на таквите мерки, за првпат од 1967 година, на муслиманите им е забрането да извршуваат ноќни молитви (Тарави) во текот на последните десет дена од Рамазан во џамијата Ал-Акса.

Според Управата за исламски вакуфи во Ерусалим, израелската полиција целосно го затворила пристапот до Храмовата Гора (Харам ал-Шариф) за Палестинците, поставувајќи тешки воени кордони околу Стариот град. Поради тоа, илјадници верници биле принудени да ја извршуваат празничната молитва на улиците што се граничат со Стариот град, особено на портите Баб ал-Амуд и Баб ал-Сахира.

Јорданското Министерство за надворешни работи, кое е официјален чувар на исламските и христијанските свети места во Ерусалим, ги осуди овие постапки како грубо кршење на меѓународното право и постојниот историски статус кво.

Арапската лига, исто така, издаде соопштение, во кое ја повикува меѓународната заедница да изврши притисок врз Израел веднаш да ја отвори џамијата за верниците.