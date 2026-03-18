Зеленски: САД го променија фокусот – Блискиот Исток е приоритет, Украина страда

Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека Соединетите Американски Држави во моментов се повеќе фокусирани на случувањата на Блискиот Исток отколку на војната во Украина, што, како што рече, влијае на динамиката на дипломатските разговори.

„За жал, Америка се фокусира повеќе на Блискиот Исток отколку на Украина. Затоа нашите дипломатски и трилатерални состаноци постојано се одложуваат. Причината за ова е војната во Иран“, рече Зеленски во интервју за „Би-би-си“.

Зборувајќи за моменталната состојба на преговорите, тој рече дека комуникацијата меѓу страните сè уште е во тек, но без директно учество на американскиот претседател Доналд Трамп.

„Претседателот Трамп е фокусиран на Иран. Преговарачките тимови се во контакт – нашиот тим разговара со американската страна секој ден, а знам дека Американците комуницираат и со Русите секој ден“, рече тој.

Зеленски додаде дека Соединетите Американски Држави понудиле да бидат домаќини на преговорите, но дека Русија во моментов не ја прифаќа таа опција.

„Го потврдивме нашето учество, но Русите се против состанокот во САД. Затоа сега се обидуваме да се договориме за датум и локација. Украина ќе поддржи кој било датум и кое било место, но сигурно не во Русија“, нагласи тој.

Украинскиот лидер не сакаше да одговори на прашањето за потенцијалните ризици поврзани со постапките на американскиот претседател Доналд Трамп, но предупреди дека „секоја поделба во НАТО би ги ослабела двете страни“.