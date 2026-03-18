Моџтаба Хаменеи се закани со одмазда за убиството на Лариџани

Новиот ирански врховен водач, Моџтаба Хаменеи, денеска упати остра закана дека убијците на шефот на безбедносните служби Али Лариџани ќе ја „платат цената“ за неговата смрт, во писмена порака објавена за време на погребната церемонија во Техеран.

Хаменеи, преку соопштението објавено од агенцијата „Тансим“, истакна дека убиството на личност од таков ранг само ја потврдува нејзината голема важност за државата.

„Секоја пролеана крв има своја цена и злосторничките убијци на сите овие маченици набрзо ќе мора да ја платат таа цена“, порача новиот духовен водач, алудирајќи и на останатите високи функционери елиминирани во израелско-американските напади.

Покрај Лариџани, кој раководеше со Врховниот совет за национална безбедност, во изминатите денови беа убиени и командантот на милицијата „Басиџ“, Голамреза Солејмани, како и министерот за разузнавање, Есмаил Хатиб.

Моџтаба Хаменеи го презеде водството по смртта на неговиот татко, Али Хаменеи, кој беше убиен уште на првиот ден од воената операција против Иран. Оттогаш, Моџтаба не е виден во јавноста, а неговите изјави се пренесуваат исклучиво преку националната телевизија или официјалните агенции. Израелски и американски извори шпекулираат дека тој бил тешко ранет кога загинал неговиот татко, што го објаснува неговото отсуство од јавните настапи и погребните церемонии.