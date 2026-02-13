Maкрон е многу оптимист за иднината на Европа

Претседателот на Франција, Емануел Макрон денеска на Минхенската безбедносна конференција истакна дека е оптимист и решителен за иднината на Европа.

„Каде што некои гледаат закани, јас ја гледам нашата цврстина, каде што некои гледаат сомнежи, јас сакам да видам можност, бидејќи верувам дека Европа по својата суштина е силна и дека може да се направи уште посилна“, рече францускиот претседател, пренесува „Гардијан“.

Тој истакна дека во последно време постои тенденција дека Европа е запоставена или дури и отворено е критикувана