Лавров: Каде се доказите дека Иран развива нуклеарно оружје

Шефот на руската дипломатија, Сергеј Лавров, денеска изјави дека Москва сè уште не добила никакви докази дека Иран развива нуклеарно оружје, објавија британските медиуми.

„Досега не видовме докази дека Иран развива нуклеарно оружје, а ова беше главното, ако не и единственото, објаснување за војната“, рече Лавров, цитиран од руските медиуми.

Министерот, исто така, нагласи дека сега има директна потврда од Меѓународната агенција за атомска енергија дека Иран „не произвел, ниту се обидел да произведе нуклеарно оружје“.

Во меѓувреме, МААЕ денеска потврди дека неодамна имало оштетувања на објектите на влезот во иранската подземна инсталација за збогатување ураниум во Натанз.