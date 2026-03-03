 Skip to main content
03.03.2026
Република Најнови вести
Вторник, 3 март 2026
Малолетничка вознемирувана преку социјални мрежи и телефон, а била и следена додека се враќала од училиште

Хроника

03.03.2026

На 02.03.2026 во 19:10 часот во СВР Тетово, 49-годишник од тетовско пријавил дека неговата малолетна ќерка била вознемирувана од 23-годишник од кратовско, со кого се познавале од претходно.

Според пријавеното, одреден период лицето ја вознемирувало од различни телефонски броеви и од лажни профили на социјални мрежи, а истиот ден околу 16:50 часот, по завршување на наставата, ја следел од средното училиште во кое учела до автобуската постојка, информираат од СВР Тетово.

Се преземаат мерки за расчистување на случајот.

