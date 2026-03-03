Тоа би било чин на војна: Иран ги предупреди европските земји да не се приклучуваат на офанзивата на Израел и САД

Иранското министерство за надворешни работи ги предупредува европските земји да не учествуваат во американско-израелската кампања против Исламската Република, велејќи дека тоа „би било чин на војна“.

Тоа би било чин на војна. Секој таков чин против Иран би се сметал за соучесништво со агресорите. Тоа би се сметало за чин на војна против Иран изјави за новинарите портпаролот на министерството, Есмаил Бакаи.

Германија, Франција и Велика Британија во неделата соопштија дека би можеле да преземат „пропорционална одбранбена акција за уништување на способноста на Иран да истрелува ракети и дронови“.