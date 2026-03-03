 Skip to main content
03.03.2026
Република Најнови вести
Вторник, 3 март 2026
Неделник

Тоа би било чин на војна: Иран ги предупреди европските земји да не се приклучуваат на офанзивата на Израел и САД

Свет

03.03.2026

Иранското министерство за надворешни работи ги предупредува европските земји да не учествуваат во американско-израелската кампања против Исламската Република, велејќи дека тоа „би било чин на војна“.

Тоа би било чин на војна. Секој таков чин против Иран би се сметал за соучесништво со агресорите. Тоа би се сметало за чин на војна против Иран изјави за новинарите портпаролот на министерството, Есмаил Бакаи.

Германија, Франција и Велика Британија во неделата соопштија дека би можеле да преземат „пропорционална одбранбена акција за уништување на способноста на Иран да истрелува ракети и дронови“.

