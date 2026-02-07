 Skip to main content
07.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 7 февруари 2026
Неделник
Според пишување на шпанскиот „АБЦ“

Куба на тајни преговори со ЦИА: Укинување на ембаргото за отворање на економијата за американски комапнии

Свет

07.02.2026

Куба води тајни разговори со ЦИА во Мексико за укинување на ембаргото на САД во замена за отворање на својата економија за САД, пишува шпанскиот „АБЦ“.

Според информации на весникот, од кубанска страна, преговорите ги води Александро Кастро Еспин – син на Раул Кастро и внук на легендарниот кубански лидер, Фидел Кастро.

Трамп прогласи национална вонредна состојба во САД поради „заканите што доаѓаат од Куба“

Тежина на ваквите информации им дава тоа што Александро Кастро ги надгледува кубанските специјални служби, а амбасадор на САД во Мексико е ветеранот на ЦИА, Роналд Џонсон.

Кубанскиот претседател повика на воена подготвеност на островот поради американските закани

Според весникот, се смета дека целта на разговорите е да се најде начин за повлекување на кубанската власт во замена за безбедносни гаранции за семејството Кастро и кубанската елита.

Поради недостатокот на гориво, ситуацијата во Куба, според проценките на ОН, е веќе блиску до хуманитарен колапс.

ЦИА ја оценува економската ситуација во Куба како исклучително тешка

Поврзани вести

Свет  | 07.02.2026
Виетнамската војска тајно развива планови за можна инвазија од САД
Свет  | 06.02.2026
Иран го отфрлил американското барање да запре со збогатувањето ураниум
Свет  | 06.02.2026
Во дух на преговорите: САД воведуваат нови санкции за Иран само неколку часа по разговорите во Оман
﻿