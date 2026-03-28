Куба е „следна“, објави Трамп

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека „Куба е следна“, посочувајќи ги како пример неодамнешните воени акции на САД во Венецуела и Иран.

За време на форумот во Флорида, Трамп не прецизираше какви дејствија планира, но нагласи дека владата во Хавана е пред колапс поради тешката економска криза.

Ја создадов оваа голема армија. Реков дека никогаш нема да мора да ја користите, но понекогаш мора. И, патем, Куба е следна – изјави Трамп, додавајќи подоцна низ шега „преправајте се дека не сум го кажал тоа“.

Кубанскиот претседател Мигел Дијас-Канел призна дека Хавана веќе преговара со Вашингтон за да спречи потенцијална воена конфронтација.

Економијата на Куба е сериозно погодена од недостигот на нафта, откако новата влада во Каракас, под притисок на САД, го прекина снабдувањето по соборувањето на Николас Мадуро во јануари. Трамп претходно, кон крајот на февруари, изјави дека размислува за „пријателско преземање“ на Куба.