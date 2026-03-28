Мицкоски ќе се обрати на настанот „Youth Vision 2030: Western Balkans, Stability & AI in Education“

28.03.2026

Претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски денеска ќе се обрати на настанот што под мотото „Youth Vision 2030: Western Balkans, Stability & AI in Education“ се одржува во Скопје.

Повеќе од 70 млади лидери од сестринските партии на Европската народна партија (ЕПП) од цела Европа во наредните денови ќе дискутираат за улогата на технологијата, стабилноста и младинските политики во иднината на западнобалканскиот регион.

Настанот е во организација на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ, Студентската организација на Европската народна партија (ЕПП) и Фондацијата „Конрад Аденауер“.

Станува збор за најзначајниот настан во годишната агенда на European Democrat Students (EDS), кој претставува силна потврда за довербата што Европа ја има во нашата работа, велат од Владата.(МИА)

Поврзани вести

Македонија  | 28.03.2026
Обраќање на премиерот Христијан Мицкоски на настанот „Youth Vision 2030: Western Balkans, Stability & AI in Education“
Македонија  | 28.03.2026
Мицкоски-Филипче 7:1: Убедливо водство на ВМРО-ДПМНЕ и на Христијан Мицкоски на последните анкети
Македонија  | 27.03.2026
Мицкоски: Зарем некој може да верува дека говорот на првата дама на САД оди на рецензија кај некој дипломатски претставник?
