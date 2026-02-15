Калас од Минхен: Не разбирам што земјите од ЕУ се подготвени да ѝ дадат датум на Украина за членство

Каја Калас, високата претставничка на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика, денес изјави дека не смета дека земјите во Европската Унија се подготвени да ѝ дадат на Украина прецизен датум за нејзино пристапување, пренесува Ројтерс.

Во исто време, таа ги постави приоритетите што Европа треба да ги има во денешниот свет.

„Моето чувство е дека земјите-членки не се подготвени да дадат конкретен датум“, изјави Калас на панел-дискусија на Минхенската безбедносна конференција. „Треба да се заврши многу работа, а потоа, како приоритетно и итно прашање, треба да дејствуваме и да покажеме дека Украина е дел од Европа“, рече таа.

За време на својот говор, Калас призна дека Европа денес мора да постави три приоритети: одбрана, обезбедување стабилност во соседството на континентот и градење партнерства низ целиот свет.