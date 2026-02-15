Калас од Минхен: Не разбирам што земјите од ЕУ се подготвени да ѝ дадат датум на Украина за членство

Каја Калас, високата претставничка на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика, денес изјави дека не смета дека земјите во Европската Унија се подготвени да ѝ дадат на Украина прецизен датум за нејзино пристапување, пренесува Ројтерс.
Во исто време, таа ги постави приоритетите што Европа треба да ги има во денешниот свет.
„Моето чувство е дека земјите-членки не се подготвени да дадат конкретен датум“, изјави Калас на панел-дискусија на Минхенската безбедносна конференција.
„Треба да се заврши многу работа, а потоа, како приоритетно и итно прашање, треба да дејствуваме и да покажеме дека Украина е дел од Европа“, рече таа.
За време на својот говор, Калас призна дека Европа денес мора да постави три приоритети: одбрана, обезбедување стабилност во соседството на континентот и градење партнерства низ целиот свет.
„Мора да го слушнеме повикот за акција: Европејци, обединете се! И дозволете ми да црпам повеќе инспирација од универзумот на Марвел: „Хероите се создаваат според патиштата што ги избираат, а не според моќите со кои се надарени““, го заврши таа својот говор.