Израелскиот министер за одбрана потврди дека Лариџани е убиен во израелски воздушен напад

Високиот ирански функционер Али Лариџани е убиен синоќа во израелски воздушен напад во Иран, соопшти денеска министерот за одбрана, Израел Кац.

ИДФ потврди дека цел на нападот бил Лариџани, кој ја извршуваше функцијата секретар на Националниот совет за безбедност на Иран.

Во меѓувреме, ИДФ соопшти дека во друг напад е убиен и командантот на паравоените сили Басиџ, Голамреза Солејмани.