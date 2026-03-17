 Skip to main content
17.03.2026
Република Најнови вести
Неделник

Израелскиот министер за одбрана потврди дека Лариџани е убиен во израелски воздушен напад

Свет

Високиот ирански функционер Али Лариџани е убиен синоќа во израелски воздушен напад во Иран, соопшти денеска министерот за одбрана, Израел Кац.

ИДФ потврди дека цел на нападот бил Лариџани, кој ја извршуваше функцијата секретар на Националниот совет за безбедност на Иран.

Во меѓувреме, ИДФ соопшти дека во друг напад е убиен и командантот на паравоените сили Басиџ, Голамреза Солејмани.

Лариџани и командантот на Басиџ беа елиминирани во текот на ноќта и им се придружија на шефот на програмата за уништување, Хамнеи, и на сите елиминирани членови на оската на злото, во длабочините на пеколот – изјави Кац за време на утринската процена на безбедносната состојба, според соопштението од неговиот кабинет.

Поврзани вести

Свет  | 16.03.2026
Израел тврди дека го уништил владиниот авион на Хамнеи
Свет  | 15.03.2026
Дефрин: Израелската армија уште најмалку три недели ќе го напаѓа Иран
Свет  | 15.03.2026
Израел и понуди на Германија да го произведува системот „Железна купола“ на нејзина територија
