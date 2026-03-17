17.03.2026
Пезешкијан: Иран ќе обнови сè што ќе уништат САД и Израел, ќе биде дури и подобро од претходно

Иранскиот претседател Масуд Пезешкијан порача дека неговата земја ќе обнови се што е уништено од страна на САД и Израел во нивните напади врз Иран

Пезешкијан им се обрати на граѓаните на Иран, порачувајќи дека и покрај наметната и неправедна војна што трае повеќе од две недели, немало сериозни прекини во обезбедувањето услуги за луѓето.

И покрај транспортот, комуникацијата и другите предизвици, благодарение на нашите колеги во владата, немало сериозни прекини во обезбедувањето услуги за луѓето. Во друштво на вас, благородниот народ на Иран, ќе ги надминеме овие услови и ќе го обновиме сè што беше уништено, дури и подобро од претходно“, нагласи Пезешкијан.

