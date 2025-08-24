Израел го нападна главниот град на Јемен

Јеменскиот главен град Сана беше погоден од израелски напади во неделата, објави телевизиската станица „Ал Масира“, контролирана од Хутите, два дена откако Хутите испукаа ракета кон Израел.
Жителите на Сана изјавија дека нападите биле насочени кон области во близина на претседателскиот комплекс, ракетни бази и електрани. Израелската војска го потврди нападот и изјави дека целите во Сана вклучуваат воен комплекс во кој се наоѓа претседателската палата, две електрани и складиште за гориво.
Хутите во петокот изјавија дека испалиле балистичка ракета кон Израел.
Following a missile attack from Yemen on Israel last month, the Israeli Air Force struck several targets in Sana'a, the capital of Yemen, a short while ago. This is the fate of the Yemeni Presidential Palace (most likely the palace itself). pic.twitter.com/ZBhyYY3xgx— Ofer Binshtok – Kafir – עופר בינשטוק (@Ofer_binshtok) August 24, 2025