 Skip to main content
24.08.2025
Република Најнови вести
Недела, 24 август 2025
Неделник

Израел го нападна главниот град на Јемен

Свет

24.08.2025

Јеменскиот главен град Сана беше погоден од израелски напади во неделата, објави телевизиската станица „Ал Масира“, контролирана од Хутите, два дена откако Хутите испукаа ракета кон Израел.

Жителите на Сана изјавија дека нападите биле насочени кон области во близина на претседателскиот комплекс, ракетни бази и електрани. Израелската војска го потврди нападот и изјави дека целите во Сана вклучуваат воен комплекс во кој се наоѓа претседателската палата, две електрани и складиште за гориво.

Хутите во петокот изјавија дека испалиле балистичка ракета кон Израел.

Поврзани вести

Хроника  | 24.08.2025
Патник и неговите пријатели нападнале таксист пред угостителски објект во Ѓорче Петров 
Хроника  | 24.08.2025
Родител на фудбалер на Шкупи нападнал двајца фудбалери на Брегалница до 15 години
Свет  | 21.08.2025
Турција ги затвори пристаништата за израелските бродови