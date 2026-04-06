06.04.2026
Иран ја потврди смртта на шефот на разузнавањето на Револуционерната гарда

Корпусот на Иранската револуционерна гарда (ИРГЦ) соопшти дека утрово е убиен генерал-мајор Маџид Хадем, без да наведе детали.

Хадем беше шеф на разузнавањето на ИРГЦ.

Претходно, израелскиот министер за одбрана, Израел Кац, изјави дека бил информиран оти израелската армија го елиминирала Хадеми.

Според Кац, Хадеми е директно одговорен за смртоносните ракетни напади врз израелските цивили.

Револуционерната гарда пука врз цивили, а ние ги елиминираме главите на терористите. Иранските лидери живеат во состојба на прогон. Ќе продолжиме и ќе ги ловиме еден по еден, наведе Кац.(МИА

Поврзани вести

Свет  | 06.04.2026
Иран го разгледува мировниот план: Нема подготвеност за отворање на Ормуската Теснина без траен прекин на огнот
Свет  | 06.04.2026
Иран не ја отвора Ормуската Теснина без надомест за бродарина
Свет  | 06.04.2026
Трамп го одложи ултиматумот до Иран до утревечер во 20 часот