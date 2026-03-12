 Skip to main content
12.03.2026
Република Најнови вести
Четврток, 12 март 2026
Неделник

Индија ќе купува стотици руски ракети воздух-воздух Р-37M

Свет

12.03.2026

Индиски извори известуваат дека индиските воздухопловни сили планираат да набават неколку стотици ракети воздух-воздух Р-37M со долг дострел, што би го зголемило повеќе од трипати дометот на ангажман на ловците Су-30МКИ кои го формираат ‘рбетот на воздухопловните сили на земјата, објавува списанието „Милитари воч“.

Оваа одлука била донесена под влијание на оперативното искуство од судирите со пакистанските сили во мај 2025 година. Во тоа време, борбените способности на индиските авиони Су-30МКИ и Рафал во воздушните борби се покажале ограничени во споредба со кинеските ловци J-10Ц што ги користи Пакистан.

Според „Милитари воч“, кога се поставени авиони Су-30 и Су-35, ракетите Р-37M обезбедуваат домет на борбен ангажман до 350 километри.

Поврзани вести

Свет  | 06.03.2026
Кина ќе го зголеми увозот на руска нафта поради кризата на Блискиот Исток
Свет  | 06.03.2026
Русија и Украина извршија размена на по 200 воени заробеници
Свет  | 06.03.2026
Русија ќе ги компензира загубите во увозот на нафта што Индија ги трпи поради конфликтот на Блискиот Исток
﻿