Индиски извори известуваат дека индиските воздухопловни сили планираат да набават неколку стотици ракети воздух-воздух Р-37M со долг дострел, што би го зголемило повеќе од трипати дометот на ангажман на ловците Су-30МКИ кои го формираат ‘рбетот на воздухопловните сили на земјата, објавува списанието „Милитари воч“.

Оваа одлука била донесена под влијание на оперативното искуство од судирите со пакистанските сили во мај 2025 година. Во тоа време, борбените способности на индиските авиони Су-30МКИ и Рафал во воздушните борби се покажале ограничени во споредба со кинеските ловци J-10Ц што ги користи Пакистан.

Според „Милитари воч“, кога се поставени авиони Су-30 и Су-35, ракетите Р-37M обезбедуваат домет на борбен ангажман до 350 километри.