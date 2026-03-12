 Skip to main content
12.03.2026
Република Најнови вести
Четврток, 12 март 2026
Неделник

Премиерот Мицкоски организираше ифтарска вечера во Владата

Македонија

12.03.2026

Преемерот Мицкоски вечерва организираше ифтарска вечера, момент на заедништво, почит и духовна поврзаност.

Во духот на овие вредности, вечерта ја поминавме во топла атмосфера, разговарајќи, градејќи пријателства и потврдувајќи дека почитта и соживотот се темел на нашето општество.Ваквите средби нè потсетуваат дека различностите се наша сила, а меѓусебната поддршка е патот кон посилна и пообединета заедница.На сите верници кои го одбележуваат месецот на постот им посакувам мир, здравје и благословени денови.

