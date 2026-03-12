Премиерот Мицкоски организираше ифтарска вечера во Владата

Преемерот Мицкоски вечерва организираше ифтарска вечера, момент на заедништво, почит и духовна поврзаност.

Во духот на овие вредности, вечерта ја поминавме во топла атмосфера, разговарајќи, градејќи пријателства и потврдувајќи дека почитта и соживотот се темел на нашето општество.Ваквите средби нè потсетуваат дека различностите се наша сила, а меѓусебната поддршка е патот кон посилна и пообединета заедница.На сите верници кои го одбележуваат месецот на постот им посакувам мир, здравје и благословени денови.