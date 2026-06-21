Инцидент во авион за Филаделфија: патник каснал друго лице и се обидел да се тепа со сите

Американски пилот побарал присуство на полиција и екипи за итни случаи откако авионот слетал во Филаделфија по инцидент што се случил за време на летот, објави CBS News.
Според комуникацијата на пилотот со контролата на летање, еден патник каснал друго лице за време на летот и се обидел физички да се соочи со неколку лица во авионот.
„Човек во авионот касна патник и се обидува да се тепа со сите“, им рекол пилотот на контролорите на летање, според Си-Би-Ес.
Инцидентот се случил на летот на „Американ ерлајнс“ за Филаделфија.
Пилотот побарал полицијата и медицинскиот персонал да го пречекаат авионот по слетувањето.
Во овој момент не се објавени дополнителни детали за околностите на инцидентот, идентитетот на патниците или евентуалните повредени.
Се очекува надлежните органи да ги утврдат сите околности на инцидентот по слетувањето на авионот.
An American Airlines pilot requested law enforcement and EMTs upon the flight’s arrival to Philadelphia, on Sunday morning, telling air traffic control that a man on board had bitten a passenger and was “trying to fight everybody.”— CBS News (@CBSNews) June 21, 2026
“I’ll be sure to tell my daughters about this… pic.twitter.com/nIxcFulYCU