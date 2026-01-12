Илјадници туристи останаа блокирани во Лапонија: Леден Армагедон ги спушти температурите на -39

Илјадници туристи останаа блокирани во финска Лапонија откако летот од еден од аеродромите беше откажан поради силен студен бран. Полетувањата од аеродромот Китила во Лапонија, кои требаше да ги вратат зимските патници на места како Лондон, Бристол, Манчестер, Париз и Амстердам, беа откажани во неделата бидејќи температурите паднаа под -35°C.

Се очекува проблемите да продолжат и во понеделник, бидејќи Финската метеоролошка агенција предвидува минимум од -39°C. Првиот лет од Китила веќе е откажан, објави Би-Би-Си.

Екстремниот студ го отежнува одмрзнувањето на авионите, а опремата за одржување на теренот и полнење гориво може да замрзне.

Управителот на аеродромот во Финавија изјави за јавниот радиодифузен сервис Yle дека влажноста во воздухот ја влошува ситуацијата.

Додека Лапонија – која се протега низ северна Норвешка, Шведска и Финска – е позната по студот и снегот, финска Лапонија обично има просечна зимска температура од -14°C, со повремени падови и до -30°C, според националниот туристички одбор.

Аеродромот Китила главно им служи на луѓе кои сакаат да патуваат до блиските скијачки центри и да ја видат поларната светлина, додека аеродромот Рованиеми, подалеку на југ, е „официјална“ дестинација за посетителите на фолклорниот дом на Дедо Мраз.

Невообичаениот студ во Лапонија доаѓа во време кога бурата што ја зафати северна Европа донесе зимски услови и прекини во сообраќајот во Велика Британија, Франција и Германија.

Во Англија, еден човек почина откако дрво падна врз неговата приколка, додека во Франција, околу 100.000 домови останаа без електрична енергија во саботата.