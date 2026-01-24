Финскиот претседател нуди решение за спорот околу Гренланд: Заедно со Трамп да се појде во сауна на опуштен разговор

Претседателот на Финска, Александар Стаб понуди иновативно решение за европско-американскиот судир околу Гренланд.
Во интервју за „Вашингтон пост“, Стаб порача дека заедничката посета на сауна со американскиот претседател Доналд Трамп би можела да помогне во решавањето на тензиите околу островот, што е територија на Данска.
Знаете, понекогаш е подобро малку да забавите во животот. Одете во сауна, опуштете се со убава бања, а потоа пронајдете заедничко решение. Ако можевме да го убедиме претседателот Трамп да оди во сауна, мислам дека ќе постигневме нешто. Од голф дипломатија до сауна дипломатија – зошто да не?“, изјави Стаб во интервјуто.