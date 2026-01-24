 Skip to main content
24.01.2026
Република Најнови вести
Сабота, 24 јануари 2026
Неделник

Финскиот претседател нуди решение за спорот околу Гренланд: Заедно со Трамп да се појде во сауна на опуштен разговор

Свет

24.01.2026

AI Generated

Претседателот на Финска, Александар Стаб понуди иновативно решение за европско-американскиот судир околу Гренланд.

Во интервју за „Вашингтон пост“, Стаб порача дека заедничката посета на сауна со американскиот претседател Доналд Трамп би можела да помогне во решавањето на тензиите околу островот, што е територија на Данска.

Знаете, понекогаш е подобро малку да забавите во животот. Одете во сауна, опуштете се со убава бања, а потоа пронајдете заедничко решение. Ако можевме да го убедиме претседателот Трамп да оди во сауна, мислам дека ќе постигневме нешто. Од голф дипломатија до сауна дипломатија – зошто да не?“, изјави Стаб во интервјуто.

Поврзани вести

Свет  | 24.01.2026
Земањето на Гренланд е шанса на Трамп да влезе во историјата меѓу најзначајните претедатели на САД
Свет  | 23.01.2026
Трамп го претстави логото на Одборот за мир – слично на ОН, но со многу повеќе злато
Балкан  | 22.01.2026
Милатовиќ: Црна Гора го почитува правото на граѓаните на Гренланд на самоопределување и нивната одлука да бидат дел од Данска
﻿