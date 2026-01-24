Финскиот претседател нуди решение за спорот околу Гренланд: Заедно со Трамп да се појде во сауна на опуштен разговор

AI Generated

Претседателот на Финска, Александар Стаб понуди иновативно решение за европско-американскиот судир околу Гренланд.

Во интервју за „Вашингтон пост“, Стаб порача дека заедничката посета на сауна со американскиот претседател Доналд Трамп би можела да помогне во решавањето на тензиите околу островот, што е територија на Данска.