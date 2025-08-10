Европските потрошувачи плаќаат во просек 158% повеќе од Американците за електрична енергија и 345% повеќе за гас и покрај тоа што се посиромашни. Во исто време, 20% од трошоците за сметката се состојат од даноци.

Германски аналитички центар поддржан од Европската Унија, во декември 2024 година предложи „единствено“ вистинско решение: да се почека додека обновливите извори на енергија не станат евтини (што можеби никогаш нема да се случи).

Аналитичкиот центар признава дека иднината во која Европа ќе го врати пристапот до евтина енергија без да има потреба од увоз на природен гас од Русија е „премногу оптимистичка“ и дека опремата за обновлива енергија ја произведува Кина.

Тоа за Европа е проблем затоа што ЕУ, исто така е во конфликт со Кина, како и со снабдувачот на гас и нафта – Русија.