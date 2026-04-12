Европа клучен партнер во мисијата „Артемис 2“, планира и слетување на Месечината

Европа одигра клучна улога во неодамнешната мисија „Артемис 2“ (Artemis II) на НАСА и планира сопствени активности за истражување на Месечината, изјави директорот на Европската вселенска агенција (ЕСА).

Се враќаме во игра – изјави Даниел Нојеншвандер, директор за човечко и роботско истражување во ЕСА.

Во петокот, тројца американски и еден канадски астронаут успешно се спуштија во Пацификот, крај јужниот брег на Калифорнија, во првата мисија до Месечината по 1972 година.

Според Нојеншвандер, овој лет не би бил можен без европскиот погонски систем. ЕСА го обезбеди Европскиот сервисен модул (ЕСМ), кој ги обезбедува кислородот, водата и електричната енергија, како и погонот за капсулата „Орион“. Во мисијата учествувале околу 100 компании од 13 европски земји.

Се очекува европски астронаути да учествуваат во некоја од идните мисии од програмата „Артемис“, но не пред мисијата „Артемис 4“, планирана за 2028 година. Директорот на ЕСА, Јозеф Ашбахер, најави дека Германија ќе биде прва во редот за избор на европски астронаути кои ќе патуваат на Месечината.

ЕСА планира во 2030 година да испрати опрема на Месечината со беспилотното летало „Аргонаут“, кое ќе може да достави до 1,5 тони товар, вклучувајќи ровери и научна опрема. Првата мисија ќе се реализира со ракетата „Аријан 6“ (Ariane 6).