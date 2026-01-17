Еквадор со дополнителни 10.000 војници ќе се бори против наркокартелите

Еквадор вчера распореди 10.00 војници против бандите кои шверцуваат наркотици, одговорни за пораст на насилството во земјата.

Владата на претседателот Даниел Нобоа, сојузник на американскиот претседател Доналд Трамп во Јужна Америка, одлучи да ја интензивира борбата против илегалната трговија со дрога.

Еквадор, кој е лоциран помеѓу главните извозници на кокаин – Колумбија и Перу, стана почетна точка за извоз на дрогата произведена во регионот. Бандите во Еквадор се поврзани со мексиканските и колумбиските картели.