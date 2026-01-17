 Skip to main content
17.01.2026
Република Најнови вести
Сабота, 17 јануари 2026
Еквадор со дополнителни 10.000 војници ќе се бори против наркокартелите

Свет

17.01.2026

Еквадор вчера распореди 10.00 војници против бандите кои шверцуваат наркотици, одговорни за пораст на насилството во земјата.

Владата на претседателот Даниел Нобоа, сојузник на американскиот претседател Доналд Трамп во Јужна Америка, одлучи да ја интензивира борбата против илегалната трговија со дрога.

Еквадор, кој е лоциран помеѓу главните извозници на кокаин – Колумбија и Перу, стана почетна точка за извоз на дрогата произведена во регионот. Бандите во Еквадор се поврзани со мексиканските и колумбиските картели.

