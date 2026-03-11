 Skip to main content
Двајца украински воени пензионери се обвинети за шпионажа во Бугарија

Двајца украински државјани се обвинети за шпионажа во Бугарија откако беа приведени претходно оваа година блиску до воен објект, беше соопштено на рочиште во Софискиот градски суд на кое се разгледуваше измена на мерките за нивниот притвор.

Олексиј Тимофеев е пензиониран 41-годишен поручник и поранешен раководител на Одделот за беспилотни системи во украинската армија. Тој бил пензиониран поради повреда и е признат како лице со инвалидитет. Роден во Запорожје, Тимофеев нема претходно криминално досие и има високо образование по архитектура, менаџмент и економска безбедност, според Министерството за одбрана на Украина, чии податоци беа цитирани во судот.

Тој им изјавил на судиите дека пред војната раководел градежна компанија, а сега е пензиониран од воената служба поради инвалидитет.

