Двајца украински воени пензионери се обвинети за шпионажа во Бугарија

Двајца украински државјани се обвинети за шпионажа во Бугарија откако беа приведени претходно оваа година блиску до воен објект, беше соопштено на рочиште во Софискиот градски суд на кое се разгледуваше измена на мерките за нивниот притвор.

Олексиј Тимофеев е пензиониран 41-годишен поручник и поранешен раководител на Одделот за беспилотни системи во украинската армија. Тој бил пензиониран поради повреда и е признат како лице со инвалидитет. Роден во Запорожје, Тимофеев нема претходно криминално досие и има високо образование по архитектура, менаџмент и економска безбедност, според Министерството за одбрана на Украина, чии податоци беа цитирани во судот.

Тој им изјавил на судиите дека пред војната раководел градежна компанија, а сега е пензиониран од воената служба поради инвалидитет.