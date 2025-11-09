 Skip to main content
Џон Коул кандидат за специјален пратеник на САД во Белорусија

Свет

09.11.2025

Претседателот на САД Доналд Трамп денеска соопшти дека адвокатот Џон Коул ќе биде номиниран за специјален пратеник на САД во Белорусија.

Коул, познат по победата во првиот голем судски процес против тутунската индустрија, веќе успешно преговарал за ослободување на 100 заложници и моментално работи на ослободување на дополнителни 50, наведе Трамп во објава на својата социјална мрежа Truth Social.

– Би сакал однапред да му се заблагодарам на многу почитуваниот претседател на Белорусија Александар Лукашенко за разгледувањето на можноста за ослободување на дополнителни луѓе, истакна Трамп.

