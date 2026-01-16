 Skip to main content
Данска прва го призна Косово, а сега „Косово“ им дојде дома

Свет

16.01.2026

Данска е меѓу првите три земји која ја призна независноста на Косово во 2008 година.Тогаш од страна на Србија беше напоменато дека се прави опасен преседан, спротивен на меѓународното право.  Згора на тоа, со приштинските власти потпишаа договор за изнајмување на затворите на Косово за затвореници и за тоа платија 200 милиони евра.

Откако американскиот претседател Доналд Трамп се изјасни дека сакаат да го преземат островот Гренланд кој е под данско владение, премиерката на Данска се побуни деа ова не е во согласност со меѓународното право и оти само граѓаните на Гренланд можат да одлучат за нивната иднина.

Подалеку рацете од Гренланд, нема смисла да споменувате анексија на островот, порача Meте Фредириксен.

